Handball ab 20.30 Uhr: Österreich gegen Norwegen

Elf Tore erzielte Kiel-Akteur Sagosen (unten im Bild, oben im Bild) am Samstag beim 31:25-Erfolg über die Schweiz, nicht zuletzt ihn muss die rot-weiß-rote Equipe in den Griff bekommen. Dazu kommt, dass die Skandinavier nicht nur aus ihrem Selbstverständnis heraus, sondern auch arithmetisch voll angreifen werden. Denn sie wollen die Punkte aus der Vorrunde auch in die nächste Turnierphase mitnehmen. Klar ist jedenfalls, dass Österreich im Falle eines Sieges in jedem Fall aufsteigen würde, weil in der „kleinen“ Tabelle mit den dann punktegleichen Teams von Norwegen, Österreich und der Schweiz das Torverhältnis im Vergleich mit der Schweiz besser wäre.