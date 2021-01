Jetzt auch „Sorge vor brasilianischer Variante“

Auch Bayern-Variante wird untersucht

In einem Spital in Bayern ist indes eine bisher unbekannte Variante des Coronavirus festgestellt worden. Der bekannte deutsche Virologe Christian Drosten untersucht den veränderten Erreger in der Berliner Charité nun, um herauszufinden, welche Eigenschaften er mit sich bringt. Fürchten brauche man sich dennoch nicht: „Eine Panikmache wäre absolut unseriös und unangebracht“, so das betroffene Klinikum.