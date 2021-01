Coronavirus könnte harmlos wie Schnupfen werden

Eine US-Forscherin gibt in der Corona-Krise Hoffnung: Jener Erreger, der seit Monaten die ganze Welt in Atem hält, könnte in Zukunft nicht mehr als ein harmloser Schnupfen sein. Infektiologin Jennie Lavine von der Emory-Universität in Atlanta ist überzeugt, dass sich SARS-CoV-2 mit der Zeit abschwächen wird. Aus dem Virus, das für Engpässe in Gesundheitssystemen vieler Staaten sorgt, könnte eine harmlose Kinderkrankheit werden, so die Wissenschaftlerin in einer Studie.