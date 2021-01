Flick: So schlimm ist die Verletzung von Gnabry

Der Bayern-Trainer gibt aber auch ganz offen zu: „Wir hatten keine einfache Phase. Heute war es wichtig, dass wir zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Wir sind von Anfang an in die Zweikämpfe gegangen und haben nach vorne gespielt. Das 1:0 war hervorragend rausgespielt. Danach hätten wir die Führung ausbauen können, dann wäre das Spiel anders gelaufen. Die Defensive hat es heute insgesamt gut gemacht, auch wenn wir in der Nachspielzeit natürlich auch Glück hatten.“