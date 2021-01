Schröcksnadel: Sportler als Impf-Testimonials

„Keine Gefahrenlage für Kitzbühel“

Zur Bestätigung der Durchführung der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel meinte Schröcksnadel: „Es gibt keinen Grund, die Rennen abzusagen. In Tirol liegt die Inzidenz bei weit unter 100. Der Wert ist also besser als in anderen Ländern. Und außerdem haben wir in unserer Blase noch keinen einzigen Corona-Fall produziert. Wir sind zuversichtlich, auch in Kitzbühel sichere Rennen abhalten zu können.“ Es gelte jedenfalls aufzupassen, „dass auf den Straßen keine Partys gefeiert werden. Denn das wären Bilder, die um die Welt gehen, obwohl sie mit dem Rennen nichts zu tun haben.“