US-Grieche mit Österreich-Bezug Flachau-Sensation

Spendenaktion als Rettung

Ginnis ist 26 Jahre alt, wurde in den USA geboren, fährt jetzt aber für das Land, in dem er das Skifahren erlernte: Griechenland. Zwischenzeitlich lebte in ganz jungen Jahren auch in Österreich und spricht deswegen gut Deutsch. Sein Vater war beruflich bedingt nach Salzburg gezogen, AJ ging mit und übersiedelte mit 15 Jahren in die USA. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2014 rettete ihm eine Spendenaktion seine Karriere, berichtet die Plattform „sportnews.bz“.