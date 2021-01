1723 Neuinfektionen und wieder 66 Todesfälle

Im Wochenvergleich sind es zwar um rund 500 Neuinfektionen weniger, doch immer noch ist die Zahl der neuen Corona-Fälle im 24-Stunden-Vergleich deutlich höher, als man durch die Maßnahmen zu erreichen gedacht hatte: Am Samstag (Stand 9.30 Uhr) wurden 1723 Neuinfektionen gemeldet. Wie am Vortag starben 66 Menschen in Folge einer Corona-Infektion.