Das Polit-Problem Lehrermangel „gärt“ weiterhin

Wie äußert sich der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern? „Knapp hundert Volksschullehrer unterrichten an Neuen Mittelschulen ohne dafür ausgebildet zu sein. Jede 3. Turnstunde an Neuen Mittelschulen wird von einem Nicht-Turnlehrer gehalten, denn es fehlen etwa 160 Vollzeit-Turnlehrer in OÖ). Großer Mangel herrscht in den MINT-Fächern, Informatik, Mathematik, Physik und Chemie“, so ein Überblick, mit dem die SPÖ-Bildungssprecherin Sabine Promberger die Dringlichkeit aufzeigen will. Weil viele Pensionierungen bevorstehen, wird sich die Lage noch verschärfen.