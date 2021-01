DRITTER! Stefan Kraft nur von Norweger-Duo besiegt

Die Durststrecke der früher so sehr erfolgsverwöhnten ÖSV-Adler ist beendet: Erstmals seit dem 5. Dezember 2020, als Daniel Huber in Nischnij Tagil auf Platz 2 gesprungen war, hat heute in Titisee-Neustadt mit Stefan Kraft wieder ein Österreicher aufs Podest „gefunden“! Der Salzburger, zur Halbzeit noch Vierter gewesen, verbesserte sich im Finale um einen Rang und durfte sich am Ende über Platz 3 freuen. Besiegt wurde er nur von den Norwegern Halvor Egner Granerud und Daniel Andre Tande.