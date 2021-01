Impfstoff-Tweet des Ajatollahs gelöscht

Kubanischer Impfstoff wird an Iranern getestet

Im Unterschied zu den westlichen Impfstoffen vertrauen die Mullahs offenbar auf ein kubanisches Vakzin, das nun auch im Iran getestet werden soll. Vertreter beider Länder hätten in Havanna ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet, teilte Kubas Außenministerium am Samstag mit. Der Impfstoff soll nun in Phase III der klinischen Tests an einer größeren Zahl von Menschen erprobt werden.