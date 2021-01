„Grande Dame“ Claudia Riegler in Scuol Vierte

Für Österreichs Snowboard-Elite hat es am Samstag beim Weltcup-Parallelriesentorlauf in Scuol in der Schweiz knapp nicht für einen Podestplatz gereicht! Claudia Riegler belegte Rang vier, im „kleinen Finale“ gegen die Schweizerin Julie Zogg musste sich die 47-Jährige um 0,02 Sekunden geschlagen geben. Bei den Herren wurden Andreas Prommegger und der weiter im Weltcup führende Benjamin Karl Fünfter bzw. Sechster. Es gewannen die Russen Igor Slujew und erstmals Sofia Nadyrschina.