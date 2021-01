„Alle, die dies wollen, bis Ende Sommer impfen“

Das Ausrollen der Corona-Schutzimpfung sei wie geplant voll in Umsetzung, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag: Bis Sonntagabend würden etwa 30.000 Impfungen durchgeführt, am Montag 34.535 Dosen zur raschen Impfung ausgeliefert sein. Insgesamt lägen bereits Bestellungen für die Auslieferung von 106.680 Dosen an Alters- und Pflegeheime ab Montag vor - und stündlich werden es mehr. Ziel sei es, „alle, die dies wollen, bis Ende des Sommers geimpft zu haben“.