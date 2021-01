Die lange Reise der FFP2-Masken

Insgesamt 1,7 Millionen Menschen über 65 Jahre sollen in Österreich mit Gratis-FFP2-Masken versorgt werden, kündigte die Bundesregierung Anfang Dezember an. In der Weihnachtswoche startete der Versand - und seither dauert es. Bis Donnerstag sind lediglich 280.000 Stück an ihrem Ziel angekommen. Das liege laut Gesundheitsministerium an der Post, die über die Feiertage „extrem ausgelastet“ gewesen sei. Zudem habe das Verpacken und Beilegen einer Anleitung „einige Tage in Anspruch genommen“, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Nun solle es aber „deutlich schneller gehen“, bis Ende Jänner sollten alle Masken verschickt sein.