Corona: Stadt Wien impft schon ab Mittwoch weiter

Rund 6000 Menschen sind in Österreich bereits gegen das Coronavirus geimpft worden. Die flächendeckende Impfung soll dann ab 12. Jänner österreichweit in Alters- und Pflegeheimen sowie in Gesundheitseinrichtungen starten - das hieß es bisher. Doch nun prescht Wiens Gesundheitsstadtrat vor: „Wir werden in Wien keine Zeit verlieren“, so Peter Hacker (SPÖ), der nun bereits am Mittwoch mit den Impfungen fortfahren will.