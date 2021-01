Psychologin hofft, dass sich Gabalier impfen lässt

„Ein kleiner Stich und wir können einander wieder in den Armen liegen“

„Man sollte im Zusammenhang mit Impfungen gesunde, lachende Menschen zeigen. Im aktuellen Fall müsste man darstellen, welche Vision wir mit dieser Impfung verfolgen, nämlich, dass wir damit unseren Alltag, unsere Freiheit zurückbekommen“, sagte Schiesser im Interview mit dem „Kurier“. Junge Leute können so wieder unbeschwert auf Festivals gehen, Kinder könnten Omas und Opas wieder umarmen. „Man erreicht die Menschen am besten mit Bildern. Ein kleiner Stich, und wir können einander wieder in den Armen liegen.“