30cm Schnee in Klagenfurt, nur zwei in Völkermarkt

So fielen zum Beispiel in Klagenfurt rund 30 Zentimeter Neuschnee, in Völkermarkt waren es hingegen nur zwei. Insgesamt liegen derzeit in Teilen von Osttirol und Oberkärnten rund ein Meter Schnee und mehr - etwa 90 Zentimeter in Lienz, 98 in Dellach/Drautal, 116 in Sillian und 121 in Kötschach-Mauthen.