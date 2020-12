Heimleiter trotz Corona-Infektion anwesend

Der Bürgermeister betonte in einer Aussendung am Montagnachmittag, dass es im Seniorenwohnheim aktuell keine Corona-Erkrankungen gebe. Allerdings habe der Heimleiter „im Umgang mit den Vorschriften der Pandemie-Schutzmaßnahmenverordnung offensichtlich ein Fehlverhalten“ an den Tag gelegt.