ÖFB-Boss Windtner: Mein Wunsch ans Christkind

„Krone“:Herr Präsident, ein kurzer Rückblick auf 2020, ein Jahr, das wohl niemand so schnell vergessen wird.

Leo Windtner: Es war das obskurste Jahr in der Geschichte des ÖFB - aber wir haben alles getan, um den Ball weiter rollen zu lassen, dies auch geschafft. Alle Auflagen wurden penibel eingehalten, so konnten auch im Amateurbereich über 50.000 Spiele, das sind mehr als 75 Prozent, durchgezogen werden. Vor allen ehrenamtlichen Funktionären ziehe ich meinen Hut!