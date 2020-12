Über eine Stunde Wartezeit bei gratis Corona-Tests

Kostenlose Corona-Tests in Kärnten

Ähnliche Bilder zeigen sich Montagvormittag auch in Villach - hier können sich allerdings nur Villacherinnen und Villacher testen lassen. Auch in Wolfsberg wurde eine kostenlose Teststation eingerichtet: Am 22. und 23. Dezember können sich Freiwillige hier von 8 bbis 19 Uhr testen lassen, am 24. Dezember hat die STation von 8 bis 12 Uhr geöffnet.