Wo in Kärnten kann man sich gratis testen lassen?

Auch Apotheken bieten Test an

Darüber hinaus bieten aber auch einige Kärntner Apotheken Antigentests an - die jedoch zu bezahlen sind. Apothekerpräsident Paul Hauser: „In Klagenfurt etwa die Apotheke vorm Lindwurm und die St. Peter-Apotheke, in Villach die Obere Apotheke und die Lind-Apotheke, in Wolfsberg die Activa- und die Barbara-Apotheke sowie in Grafenstein die Kornblumenapotheke. Ich empfehle aber dringend eine Terminvereinbarung!“