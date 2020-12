Irres Drama! LASK vergibt Elfmeter in Minute 96

Unglaubliche Szenen spielten sich in der Schlussphase beim Duell zwischen der Austria und dem LASK ab. Die Linzer bekamen in der 96. Minute einen Elfmeter zugesprochen, doch Renner scheiterte an Veilchen-Torhüter Patrick Pentz. Die Oberösterreicher verpassten damit den Sprung an die Tabellenspitze.