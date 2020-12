LIVE ab 14.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen WAC

Das Duell in Wals-Siezenheim ist für die Salzburger das 23. Bewerbsmatch in 122 Tagen. Große Personaländerungen sind im Vergleich zum 6:2 am Mittwoch im Cup-Achtelfinale gegen Rapid nicht zu erwarten. „Wir werden nicht viel rotieren. Alle sind fit und bereit“, kündigte Marsch an.