Corona: „Nur“ 1645 neue Fälle, aber 142 Todesopfer

Am 20. Oktober 2020 wurden zuletzt weniger Neuinfektionen (1524) als am Sonntag verzeichnet. Bisher gab es in Österreich 338.854 positive Testergebnisse. Mit Stand 9.30 Uhr waren österreichweit 5351 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben, 303.213 sind wieder genesen.