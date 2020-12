Neues Sprunggelenk aus dem 3-D-Drucker

Der häufigste Grund für Sprunggelenkabnutzungen sind Unfälle wie beispielsweise Knöchelbrüche oder Spätfolgen chronischer Bandinstabilitäten. Ist der Schaden bereits zu groß, ist der Einsatz eines künstlichen Gelenks erfoderlich. Hier kommt nun auch in Österreich eine innovative OP-Methode zum Einsatz. Oberarzt Dr. Clemens Mansfield, Teamleiter der Fußchirurgie im Orthopädischen Spital Speising in Wien, erklärt die Details: „Größe und Position des Gelenkersatzes werden anhand einer Computertomographie gemessen und die einzelnen Komponenten an den Patienten angepasst.“ Die Erstellung des Computertomogramms des zu ersetzenden Sprunggelenks erfolgt sechs Wochen vor der Operation. Anhand dieser Bilder werden im nächsten Schritt mittels 3-D-Drucker Schablonen produziert, welche die genaue Einpassung des Kunstgelenks sowie einen schnelleren Operationsvorgang ermöglichen.