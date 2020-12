20% der Weltbevölkerung bis 2022 ohne Impf-Zugang

Einer am Mittwoch in der Fachzeitschrift „British Medical Journal“ (BMJ) veröffentlichten Studie zufolge haben wohlhabendere Nationen mehr als die Hälfte der potenziellen Impfdosen für 2021 bereits für sich reserviert, obwohl sie nur 14 Prozent der Weltbevölkerung stellen. Ärmere Länder könnten somit abgehängt werden, warnen die Forscher der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.