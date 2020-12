Diese Regeln gelten an den Weihnachtsfeiertagen

Weihnachten 2020 wird anders als gewohnt - das steht bereits seit Längerem fest, und nun auch die Corona-Regeln für die Weihnachtsfeiertage. Wie angekündigt, werden Ausgangsbeschränkungen und Regeln für Treffen nur am 24. und 25. Dezember gelockert - am Stefanitag, also dem 26. Dezember, gelten wieder die aktuellen Regeln. Noch keine Regelungen gibt es für Silvester.