Marcel Hirscher: Einer der Größten aller Zeiten

Der Absolvent der Hotelfachschule Bad Hofgastein bestritt sein erstes Weltcuprennen am 17. März 2007 in Lenzerheide (24. im Riesentorlauf), das (laut FIS-Statistik) 245. und letzte exakt zwölf Jahre später am 17. März in Soldeu. Er wurde im Slalom 14. und reiste trotz reichhaltiger Kugelausbeute grübelnd aus Andorra ab. Auch in Tagen seiner größten Erfolge konnte der akribische Arbeiter nicht loslassen, machte sich Ärger breit, wenn einzelne Bausteine nicht wie gewünscht aufeinanderpassten.