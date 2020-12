Wunschbäume und Wichtelspiel für Hund & Katz’

Mit Wichtelspiel und Wunschbäumen verschönert man bereits seit Jahren die Weihnachtszeit für die herrenlosen Vierbeiner im Tiko, im Tierheim Garten Eden und beim Tierschutz Aktiv in Klagenfurt. Heuer sind die Klagenfurter Tierfreunde besonders spendabel. Die Geschenke stapeln sich bereits in den Fressnapf-Filialen, beim Kölle Zoo und in der Futterscheune.