Der viele Schnee hat ganz Kärnten fest im Griff

Mehrere umgestützte Bäume

Auch zahlreiche Bäume erlagen der Last der Schneemassen und stürzten auf Häuser und Straßen. In Moosburg stürzte eine 25 Meter hohe Tanne auf die Mitterteichlandesstraße und riss eine Stromleitung mit. Auch in Krumpendorf, in Ferndorf, in Spittal an der Drau und Trabesing wurden Bäume umgerissen.