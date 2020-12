Kurz und Ludwig werben in Wien für Massentest

Am Montag haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gemeinsam einen Rundgang in der Messehalle in Wien gemacht und sich auch per Antigentest auf das Coronavirus testen lassen - beide lieferten ein negatives Testergebnis ab. Bei der Gelegenheit bedankte sich Ludwig bei den zahlreichen Helfern und lobte auch die Zusammenarbeit mit der türkis-grünen Bundesregierung: „Wir haben in Wien die Krise immer sehr ernst genommen und parteipolitisches Hickhack hintangestellt und das Gemeinsame in Vordergrund gestellt.“ Kurz appellierte mit Ludwig an die Bevölkerung, bei den Massentests mitzumachen und so womöglich in Zukunft einen Lockdown zu verhindern.