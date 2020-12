Das ist (wieder) erlaubt, das bleibt verboten

Langsam schlagen sich die Einschränkungen im Leben der Österreicher in den Zahlen nieder: 2741 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Sonntag registriert. Das sind 1306 weniger als am vergangenen Sonntag (4047 Neuinfektionen). 83 Menschen starben an oder mit Corona. Die Zahl der Spitalspatienten sank im Vergleich zum Samstag um 75 auf 3802, die der Intensivpatienten um 14 auf 632.