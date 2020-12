Klub-WM 2021 noch im alten Modus in Japan

Die Klub-WM 2021 des Fußball-Weltverbandes (FIFA) findet noch im alten Modus mit nur sieben Teams statt. Das Turnier werde im Dezember 2021 in Japan gespielt, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Freitag nach der Sitzung des FIFA-Rats. Ursprünglich hätte im Sommer 2021 eine reformierte Klub-WM mit 24 Mannschaften in China stattfinden sollen. Wegen der coronabedingten Verschiebung der EM 2020 und der Copa America um ein Jahr war das Turnier aber ebenso verlegt worden.