Formel 1: „Oldie“ Alonso testet als „Young Driver“

Renault-Teamchef Cyril Abiteboul dankte der FIA am Donnerstag. In den Junior-Klassen trage Renault viel dazu bei, die Karrieren von jungen Talenten zu fördern, Alonso tue dies selbst auch, meinte der Franzose. Bei Konkurrenzteams wie Racing Point und McLaren, wo nächstes Jahr Sebastian Vettel bzw. Daniel Ricciardo als neue Piloten andocken, kommt diese „Lex Alonso“ gar nicht gut an. Ihnen stehen regulär nur drei Testtage vor der Saison zur Verfügung.