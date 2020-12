Shawn Mendes: Zeit für die Quarterlife-Bilanz

Der Falle entzogen

Wer noch immer die großen Hits „Treat Me Better“ oder „There’s Nothing Hold Me Back Down“ klingeln hört, wird sich auf dem neuen Werk etwas umorientieren müssen. Mendes wagt sich im Titelsong gar in psychedelische Gefilde und versucht damit, eine breitere Zeitlosigkeit in seine Kompositionen zu kriegen. „Teach Me How To Love“ hingegen ist ein simpler Disco-Track ohne Ecken und Kanten, während „Dream“ als sanft akzentuierte Piano-Ballade beginnt und mit Fortdauer eine cinematische Breite erreicht. „Piece Of You“ kokettiert in seiner R&B-Lastigkeit vor allem mit dem amerikanischen Markt und „Call My Friends“ versprüht ein sanftes 70er-Glam-Rock-Feeling. Nicht unwichtig ist aber auch das Wissen Mendes‘, was er nicht kann. Wer sich vor Trendreitereien wie zwanghafte eingebaute Rap-Parts oder einen polternden EDM-Sound fürchtet, kann erleichtert aufatmen. Mendes tappt nicht in die ach so populäre Falle, sich zu sehr von Dritten in die kreative Suppe spucken zu lassen und umschifft Genres, die ihm nicht gut zu Gesicht stehen.