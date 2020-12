Nach Herz-OP: Gruber ist zurück auf der Schanze

„Ich fühle mich fit“

Wann Bernhard Gruber in den Weltcup zurückkehrt, ist noch ungewiss. Der Salzburger setzt sich aber ein ambitioniertes Ziel. „Ich fühle mich fit und kann super trainieren. Wenn die kommenden beiden Wochen, in denen noch interne Testwettkämpfe sowie Sprung-, Kraft- und Ausdauertrainings am Programm stehen, normal verlaufen, dann sieht es gut aus. Ich liebäugle natürlich mit einem Comeback beim Heimweltcup in Ramsau am Dachstein in zwei Wochen. Dazu muss aber wirklich alles passen und ich konkurrenzfähig sein“, gibt sich das Kombi-Urgestein bezüglich seines Weltcup-Comebacks noch zurückhaltend.