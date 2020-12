Salzburg testet: Kostenlose Corona-Schnelltests

Teststationen ganz in der Nähe

Am 11. Dezember wird mit den Teststationen in der Stadt Salzburg gestartet,am 12. Dezember folgen die Tests in Gemeindelokalen im Pinzgau und Lungau und auch an diesem Tag gibt es nochmal die Möglichkeit zum Test in der Stadt Salzburg. Am 13. Dezember wird in Gemeindelokalen im Flachgau, Tennengau und Pongau getestet. Den Überblick zu den Teststationen in den Landgemeinden und der Stadt Salzburg gibt es hier: www.salzburg.gv.at/coronatests