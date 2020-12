Barbara Haas trennt sich von ihrem Langzeit-Coach

„Es ist eine Trennung im Guten, aber es ist Zeit für eine Neu-Orientierung. Ich habe gespürt, dass ich eine Veränderung in meinem sportlichen Umfeld benötige“, erklärte Haas in einer Aussendung. Die 24-jährige Oberösterreicherin rangiert in der Weltrangliste auf Position 143 - ein Bereich, in dem sie schon vor vier Jahren lag. Die Zusammenarbeit mit Waber brachte Haas insgesamt zehn Titelgewinne auf ITF-Ebene (Dotation zumeist: 25.000 Dollar) ein.