Explosion in Ferienhaus: Gasgriller als Ursache

Nachdem am Sonntag ein Wochenendhaus in Bad Bleiberg durch eine Explosion komplett zerstört worden war, hat es am Montag neue Details zur Ursache gegeben. Laut Polizei dürfte ein Hantieren an einem Gasgriller im Keller die Detonation verursacht haben. Ein 47-jähriger Mann war in kritischem Zustand ins Spital geflogen worden. Er war am Montag noch auf der Intensivstation, sein Zustand war aber stabil, teilte eine Krankenhaussprecherin mit.