Bahrain-Wahnsinn! Was macht da der Streckenposten?

Marshals als Protagonisten

Zweimal wurden an diesem Abend die Marshals zu Protagonisten. Zuerst in der allerersten Runde, bei der Rettung Grosjeans aus dem Feuer. Da waren die Marshals sehr schnell zur Stelle. Kein Zufall, dass Haas-Teamchef Günther Steiner nach dem Rennen folgendes sagte: „Ich danke dem Renndoktor und den Streckenposten. Was hier heute passiert ist, ist unfassbar.“ Auch bei Stroll reagierten die Marshals sehr schnell und halfen den Kanadier aus dem Auto.