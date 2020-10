Für unsere Spitäler wird die Lage schon ernst

Corona ist personalintensiv

Aber: „Knackpunkt sind nicht Beatmungsgeräte, sondern intensivmedizinisches Personal, das es nicht wie Sand am Meer gibt“, sagt Jens Meier, Kepler Klinikum (KUK). Man spreche schon pensioniertes Personal an, das einspringen könnte. Denn: Ein Corona-Patient braucht mehr Personal. Das hänge mit den hohen Schutzmaßnahmen zusammen, erklärt Bernd Lamprecht vom KUK. Andere nicht dringend notwendige OPs und Therapien will man so lange wie möglich durchführen, doch es könnten auch Verschiebungen drohen, geraten die Spitäler an Grenzen.