Juventus stolpert, Inter Mailand kommt in Fahrt

Juventus Turin hat am Samstagabend den Sprung auf Platz zwei der italienischen Fußball-Serie-A verpasst und bleibt Vierter. Ohne den geschonten Superstar Cristiano Ronaldo kam Juve nicht über ein 1:1 (1:1) bei Aufsteiger Benevento Calcio hinaus. Alvaro Morata (21.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Gaetano Letizia (45.+3) traf für die Gastgeber. Torschütze Morata sah mit dem Schlusspfiff offenbar wegen Schiedsrichterkritik die Rote Karte. Inter Mailand kommt indes in Fahrt.