Corona-Alarm beim ÖSV: Konzept der FIS übermütig?

Werner Schuster, ehemaliger deutscher Bundestrainer der Skispringer, hat sich in seiner neuen Funktion als Eurosport-Experte u.a. zu den aktuellen Corona-Fällen im Skisprung-Lager geäußert. „Ich habe das Konzept der FIS als sehr mutig bezeichnet. Ich hoffe, dass wir später nicht sagen müssen, das war Übermut. Es ist natürlich weiterhin in Zeiten wie diesen nicht einfach von Wochenende zu Wochenende in verschiedene Länder zu reisen“, sagte der Vorarlberger.