„Dancing Stars“: Wer holt sich den Sieg?

Es war die bis dato längste und für alle Beteiligten nervenaufreibendste Staffel in der Geschichte des Showformats. Eine Lockdown-Unterbrechung, viele Corona-bedingte Schutzmaßnahmen und mit einem Jury-Ausfall und einem Moderatoren-Ausfall geht heute die 13. „Dancing Star“-Ausgabe zu Ende. Nach Karina Sarkissova in der Vorwoche wurde in dieser Woche Moderator Klaus Eberhartinger positiv auf Corona getestet.