Nastl: Aus Didis Schatten in den Kampf ums Finale

Loyaler Assistent tritt aus Didis Schatten

Don Didi - vom Ehrgeiz getrieben - will immer das letzte Wort haben. Bei Rapid hat er es natürlich auch. Doch heute tritt sein loyaler Assistent wieder aus seinem Schatten, ist Nastl der Chef auf der Bank. Erstmals in der Europa League. „Es ist etwas Besonderes“, will sich der 48-Jährige aber nicht zu wichtig nehmen. „Wir entscheiden immer alles im Team.“ Dazu gehört auch Thomas Hickersberger. Der auch beim 3:4 in Ried via Handy mit dem erkrankten Kühbauer, in Kontakt war.