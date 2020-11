Boris Becker verlässt den deutschen Tennis-Bund

Boris Becker zieht sich aus dem deutschen Tennis Bund (DTB) zurück und gibt sein Amt als Herren-Verantwortlicher zum Ende des Jahres auf. Das teilte der DTB am Mittwoch mit. „Die Arbeit für den DTB hat mir in den vergangenen dreieinhalb Jahren große Freude bereitet. Leider fehlt mir aktuell die Zeit, diese umfangreiche Aufgabe weiter auszuüben“, wird die Tennis-Ikone in einer Verbandsmitteilung zitiert.