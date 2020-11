Doppel-Finale mit Jürgen Melzer ab 16.30 Uhr LIVE

Melzer sieht sich kurz vor dem Ende seiner Karriere so gut wie nie zuvor im Doppel. „Ich glaube sogar, dass ich im Moment sicher am besten spiele, abgesehen davon, wie Petzschner und ich gespielt haben. Ich als individueller Doppel-Spieler bin sicher um einiges besser als 2010 und 2011 zu Zeiten der Grand-Slam-Siege.“ Schon jetzt ist für Melzer klar, dass trotz der Verlängerung in den Jänner, am Sonntag in London seine „absolute professionelle Karriere zu Ende geht und es dann auch andere Prioritäten gibt“. Er werde sich gewissenhaft auf die Australian Open vorbereiten, aber eben auch schon sehen, was er für seine künftige ÖTV-Position tun kann.