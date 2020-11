Notebook werden per Post an Schüler verschickt

Schon nach dem ersten Lockdown wurde erhoben, dass rund 150 Schüler in OÖ durch fehlende Geräte zu Hause nicht am Distance Learning teilnehmen konnten. Bereits im September schaffte das Land daher 150 Tablets und Notebooks an. Die Education Group der Bildungsdirektion verschickt diese Geräte aber erst jetzt – mitten im Lockdown. „Ich habe Leihformulare für vier Schüler ausgefüllt“, sagt Michael Haas, Direktor einer Mittelschule in Linz. Erst vor ein paar Tagen bekam er die Aufforderung, den Bedarf zu melden. Ob seine Schüler noch ein Gerät ergattern? Gestern bestätigte die Education Group auf „Krone“-Nachfrage, dass alle 150 Leihgeräte reserviert sind. Am stärksten sind sie in Mittel- und Polytechnischen Schulen gefragt, in Volksschulen nur vereinzelt.