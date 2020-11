Pinturault: „Das beeinträchtigt die Chancen enorm“

Nach der Isolation des ganzen schwedischen Ski-Teams wegen eines positiven Corona-Tests ist Kritik am Vorgehen kurz vor den zwei Damen-Slaloms in Levi laut geworden. Nicht nur die italienische Weltcup-Gesamtsiegerin Federica Brignone, sondern auch Frankreichs Topstar Alexis Pinturault sieht in dem Vorgehen die Chancengleichheit gefährdet: „Das beeinträchtigt die Chancen enorm!“