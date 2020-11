Orban zuversichtlich: „Wird eine Einigung geben“

Zwar haben die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend keine Fortschritte im Konflikt mit Ungarn und Polen über die Blockade des EU-Budgets für die Jahre 2021 bis 2027 und des damit verknüpften Corona-Aufbaufonds erzielt. Dennoch zeigte sich Ungarns Regierungschef Viktor Orban am Freitag zuversichtlich: „Die Gespräche werden fortgesetzt, an deren Ende wird es eine Einigung geben.“