Stefan Horngacher hofft auf Vorteil durch Corona

Deutschlands Skisprung-Cheftrainer Stefan Horngacher hält die Maßnahmen der FIS in der Corona-Pandemie für eine gute Grundlage. „In der ersten Phase reisen wir nach Wisla, Finnland, Russland, da sind wir in der eigenen Sportler-Blase unterwegs mit vielen Tests. Ein gut konzipiertes Prozedere“, sagte der Tiroler vor dem Weltcup-Auftaktwochenende in Polen.